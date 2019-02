Keita nella bufera. L'ex Lazio ha postato una fotografia su Instagram con la maglia biancoceleste: abbraccia Javier Zanetti, nella foto si scorge anche Ranocchia. Un omaggio alla leggenda argentina che ha fatto piacere a molti tifosi interisti. Ma ha fatto infuriare i tifosi della Lazio.



KEITA SOCIAL - Sotto il post di Keita è stata immediata la reazione dei suoi ex tifosi: "Leva la foto con quella maglia, indegno", "non sei degno di postare una foto con la maglia della Lazio", "senza la Lazio non stavi nemmeno in terza categoria", i commenti su Instagram. A Keita i tifosi della Lazio non hanno mai perdonato il passaggio al Monaco, condito da una lunga serie di polemiche.