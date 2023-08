Quello passato è stato un anno complicato per me, però il calcio è così. Non sempre le cose vanno bene nello sport. A volte anche se ti impegni e da il massimo non riesci a raggiungere il risultato che volevi. Anche per questo sono tornato in Spagna sentendomi però molto più forte. L'esperienza in Italia mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista e penso comunque di essere oggi un portiere migliore di prima.

Luisè stato presentato ufficialmente ieri dall'Almeria in conferenza stampa. L'ex portiere della, tornato il Liga (i biancocelesti lo avevano prelevato nell'estate 2022 dal Granada) dopo una stagione deludente a Roma, a risposto alle domande dei cronisti tornando anche sulla sua esperienza sfortunata in Serie A.Maximiano ha già iniziato la sua nuova avventura in Liga, disputando due partite da titolare (l'anno scorso tra campionato e coppe erano state 6 in totale, compresi i 4 minuti prima dell'espulsione alla prima giornata col Bologna).oneroso di 500mila euroai risultati del club andaluso, fissato a 8,5 milioni.