Cristiano Bergodi, ex giocatore della Lazio ed ex allenatore del Brescia, in questa stagione ha compiuto un miracolo sportivo in Romania: l'8 novembre si è seduto sulla panchina del Voluntari, che si trovava all'ultimo posto nel massimo campionato rumeno a -8 dalla penultima, e l'ha condotto alla salvezza con addirittura una gara d'anticipo. Con la vittoria alla penultima giornata contro l'Hermannstadt, infatti, il Voluntari di Bergodi si è portato a +5 sul terzultimo posto (playout) con una sola partita ancora da disputare.