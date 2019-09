Tutti i rimpianti dell'ex Lazio Wesley Hoedt in una sola intervista. Il difensore centrale olandese, di recente passato in Belgio, all'Antwerp, non ha mai nascosto il suo errore. Il trasferimento in Premier è stato un abbaglio.



I RIMPIANTI DI HOEDT - Il fascino di giocare in Premier lo ha ingannato, e la sua esperienza è stata fallimentare. Non è mai sbocciato neppure il rapporto con Hasenhuttl, allenatore del Southampton, nonostante gli avesse promesso una seconda chance: “Lui (Hasenhuttl) mi ha detto che voleva darmi una seconda possibilità, ma non ne ho mai avuta una, tanto per cominciare. Mi sono allenato duramente per sei settimane, ma niente. Dopo un discorso fatto tra noi, ho deciso di dimostrare il mio valore altrove". Difficile pronosticare per lui un ritorno ai Saints.. Il suo rimpianto maggiore? Aver lasciato la Lazio: “Ho fatto un errore. Avevo un contratto quinquennale [in Italia]. Dopo due anni, mi hanno proposto di estenderlo per altri cinque, con condizioni migliori. La cultura calcistica italiana è molto professionale, ma tutti vogliono giocare nella migliore lega del mondo, la Premier, e il Southampton mi offriva un contratto che non potevo rifiutare. Sfortunatamente, il club ha avuto due cattive stagioni e le cose non sono andate come pensavo".