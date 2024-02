Ex Lazio, UFFICIALE: Muriqi fa saltare la panchina del Rayo Vallecano

Il Rayo Vallecano ha esonerato l'allenatore Francisco Rodriguez in seguito alla partita persa 2-1 domenica sul campo del Mallorca, dove è risultato decisivo un gol segnato nei minuti di recupero dall'attaccante kosovaro-albanese Vedat Muriqi (classe 1994 ex Lazio).

La squadra madrilena, che ha vinto una sola delle ultime 14 partite nella Liga spagnola, è 14esima in classifica con 24 punti raccolti in 24 giornate di campionato, a +7 dalla zona retrocessione.



Il 45enne Rodriguez era arrivato al posto di Andoni Iraola, passato al Bournemouth nella Premier League inglese. Come nuovo allenatore si fa il nome di Inigo Perez, che nella scorsa stagione era il vice di Iraola.

Nelle prossime due giornate di campionato il Rayo gioca contro le prime due della classe: Real Madrid e Girona.