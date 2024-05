L'Adana Demirspor annuncia la rescissione del contratto con. L'attaccante portoghese (classe 1986 ex Lazio, Manchester United, Sporting Lisbona, Fenerbahce, Valencia e Venezia) lascia la squadra turca in cui gioca l'italiano Mario Balotelli dopo aver segnato 4 gol e servito 3 assist in 34 presenze stagionali.