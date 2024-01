Ex Lazio, UFFICIALE: Zilli dal Cosenza alla Spal

In Serie B il Cosenza saluta Massimo Zilli. L'attaccante classe 2002 scuola Lazio passa in prestito alla Spal in Serie C.



IL COMUNICATO - S.P.A.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Cosenza Calcio le prestazioni sportive dell’attaccante Massimo Zilli.

Friulano classe 2002, Zilli cresce nel settore giovanile della S.S. Lazio fino a raggiungere la formazione Primavera, nella quale esordisce all’età di soli sedici anni.

Nella stagione 2020/2021 passa al Cosenza Calcio con cui disputa due stagioni da protagonista nella selezione Primavera, debuttando l’anno seguente con la prima squadra nel Campionato di Serie B, competizione in cui ha fino ad oggi raccolto 45 presenze.