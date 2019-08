Clinton N'Jie, attaccante camerunese della Dinamo Mosca, ha voluto festeggiare in maniera decisamente insolita il suo passaggio in Russia dall'Olympique Marsiglia: l'ex Tottenham ha postato inavvertitamente sul proprio profilo social un video nel quale fa sesso con una donna.



LA MOTIVAZIONE - La motivazione? "Ero ubriaco, stavo festeggiando per la firma sul nuovo contratto e ho sbagliato tasto": non un gran modo in realtà, visto che N'Jie ha firmato con il club russo per riscattarsi dopo alcune stagioni difficili. Tutto per un errore nello schiacciare il tasto errato del suo cellulare, che lo ha "incastrato". Ora Dinamo Mosca e Camerun pensano ai provvedimenti.