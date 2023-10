Daniel Sturridge. ex giocatore del Liverpool, ritiratosi ad agosto e oggi commentatore per Sky Sports UK, non si sarebbe presentato il mese scorso in tribunale a Los Angeles, dove era stato convocato perché un uomo, che afferma di aver trovato il cane di Sturridge persosi nel 2019, assicura di non aver ricevuto la ricompensa di 30.000 dollari promessa.



Nel dicembre 2021, un tribunale di Los Angeles ha ordinato a Sturridge di pagare l'intero importo all'uomo a seguito di una sentenza in contumacia, arrivata dopo che l'ex attaccante non aveva risposto ad una denuncia. Sturridge è stato richiamato in tribunale il mese scorso per rispondere ad alcune domande relative allo stato delle sue finanze ma non si è presentato e per questo motivo gli è stato notificato ora un mandato d'arresto. Una nuova udienza è stata fissata per il 30 novembre.