Stewart Downing si ritira a 37 anni dal calcio giocato. Termina così una carriera iniziata nel 2002 con l'esordio in Premier League con la maglia del Middlesbrough, squadra della sua città. In carriera l'ala sinistra si è messa in mostra con la maglia di Aston Villa, Liverpool e West Ham, chiudendo in Championship col Blackburn.