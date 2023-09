David De Gea, dopo l'addio al Manchester United dopo 12 anni all'Old Trafford, è ancora svincolato. Il portiere è ancora in attesa di una proposta all'altezza, mentre valuta il da farsi per il suo futuro. Secondo il Guardian, se non arriverà la proposta attesa, l'estremo difensore non esclude di potersi ritirare a 32 anni.