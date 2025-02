Getty Images

Ex Manchester City, ufficiale: Mendy dalla Francia in Svizzera

Cristian Giudici

44 minuti fa



Benjamin Mendy lascia il Lorient e va a giocare in Svizzera allo Zurigo. Il terzino sinistro francese (classe 1994 ex Manchester City, Monaco e Marsiglia) si trasferisce a titolo definitivo.



Mendy era tornato in patria nel mercato estivo del 2023 lasciando a titolo gratuito il Manchester City, che 6 anni prima lo aveva acquistato dal Monaco per 57,5 milioni di euro.



Nel 2021 era stato arrestato con l'accusa di stupro e molestie ai danni di due donne e di una ragazza ancora minorenne, ma poi è stato assolto.