Ex Milan, 70 milioni per Brahim Diaz

L’Arsenal vuole Brahim Diaz a tutti i costi. Gli inglesi avrebbero già avviato i contatti con il Real Madrid, come scrive la stampa spagnola: l'ex Milan è una richiesta di Mikel Arteta. Con Mbappé al Bernabeu, per il fresco marocchino ci sarà ancora meno spazio, motivo per cui i Gunners avrebbero offerto ben 70 milioni di euro.