L'ex capitano del Milan Massimo Ambrosini, intervenuto a 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio Uno, parla del nuovo corso rossonero: "Non so cosa ci voglia. Prima di tutto credo ci sia un discreto ordine societario. Servirebbe stabilità. Le società vivono nella continuità. Mi auguro che Maldini e Boban restino lì per qualche anno. Penso che la competenza sia di altissimo livello. Ho una stima illimitata per entrambi. Massara è un ds competente, ora bisogna scegliere i giocatori giusti e metterli nelle mani dell'allenatore".