La via percorsa da Cristian Zapata un paio di mesi fa potrebbe essere presto seguita anche da un altro ex difensore del Milan.



Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport Gabriel Paletta, reduce da un'esperienza nel campionato cinese, potrebbe tornare in Italia a casa andassi al Genoa.



L'italo-argentino, ormai svincolato, arriverebbe in rossoblu a parametro zero andando a completare la batteria di difensori centrali a disposizione di Aurelio Andreazzoli.