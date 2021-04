Milan, ti ricordi André Silva? Il centravanti portoghese, ceduto all'Eintracht Francoforte nello scambio che ha portato Ante Rebic in rossonero, è finito ora nel mirino del Real Madrid. Lo assicura il giornale tedesco Bild, spiegando che la sua candidatura ha preso sempre più forza viste le difficoltà nell'arrivare ad Erling Haaland. Affare non economico, ma il Real ha un piano: potrebbe pagare 40 milioni di euro per Silva, cedendo però all'Eintracht per 20 milioni il cartellino di Luka Jovic, tornato in prestito a Francoforte.