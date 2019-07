Sembrava ormai sfumata la possibilità di vedere Andrea Bertolacci vestire la maglia del Genoa per la terza volta. E invece il centrocampista romano, fresco di svincolo dal Milan, potrebbe tornare ad essere un nome spendibile per la dirigenza rossoblù sempre alla ricerca di un uomo d'ordine per la propria linea mediana.



A rilanciare la candidatura dell'ex di Lecce e Roma è l'edizione odierna del Secolo XIX che racconta come nonostante i rapporti fra le parti non siano più idilliaci come un tempo un chiarimento e un passo indietro reciproco potrebbe alla fine convenire sia al giocatore che alla società rossoblù.



Tornato al Milan la scorsa estate, al termine dell'anno di prestito passato proprio al Grifone nella stagione 2017-18, Bertolacci è stato più volte sul punto di rientrare a Pegli sia lo scorso agosto che successivamente a gennaio. Ma in entrambi i frangenti l'operazione non si è mai concretizzata, portando ad un deteriorarsi del rapporto tra il ragazzo e la dirigenza genoana. Dissapori che ora potrebbero essere lasciati alle spalle, consentendo a Bertolacci di tornare protagonista in campo dopo un'annata passata quasi interamente in tribuna e al Genoa di assicurarsi a parametro zero un buon innesto per il proprio centrocampo.