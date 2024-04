Ex Milan, Brahim Diaz è determinante: adesso vale 60 milioni

Savicevic, Boban, Rui Costa, Seedorf sono solamente alcuni dei numeri 10 del Milan: genio e sregolatezza, tecnica e classe di un numero di maglia che adesso è sulle spalle di Rafael Leao, ma che in precedenza è appartenuto anche a Brahim Diaz, attualmente al Real Madrid. La sua esperienza ai rossoneri ha lasciato ricordi importanti, contribuendo anche alla conquista di uno scudetto e di una semifinale di Champions League con un bottino complessivo di 18 reti e 15 assist in 124 partite.

- In merito al suo ritorno ai Blancos, sorgevano dei dubbi soprattutto per una continuità di rendimento che al Milan era mancata in alcuni tratti.: ma questo non fa quasi notizia del resto i gol pesanti sono la specialità della casa, e anche nel club meneghino ne aveva dato dimostrazione., numeri incredibili specie se si pensa che vista la qualità offensiva a disposizione del tecnico del Real spesso è subentrato.Le sue prestazioni non sono passate inosservate ai top club europei, che vorrebbero capire se sia possibile un suo trasferimento o un eventuale cessione, lo riporta il quotidiano Sport. Tuttavia i Blancos visto il grandissimo contributo che sta fornendo alla causa,secondo quanto riferisce Sport.Ormai non ci sono più dubbi sul valore incredibile del giocatore: il 21 del Real non ha nessuna intenzione di fermarsi.