Ex Milan: com'è andato l'esordio di Krunic con la maglia del Fenerbahce

Esordio con vittoria e da titolare per l’ex centrocampista del Milan Rade Krunic con la maglia del Fenerbahce. Il calciatore bosniaco, trasferitosi nei giorni scorsi in Turchia in prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla mancata retrocessione in seconda divisione del club di Istanbul, è sceso in campo dall’inizio nel 6-0 rifilato all’Adanaspor, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa di Turchia.



64’ invece i minuti in campo per Leonardo Bonucci che, dopo l’esordio ufficiale nell’ultimo turno di campionato, è partito dal primo minuto anche oggi prima di essere sostituito da Karayazi.