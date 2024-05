Ex Milan, con chi giocherà Giroud al Los Angeles Fc

La notizia era nell'aria da tempo ed è diventata ufficiale.Una delle squadre più in voga di recente nellaAnzitutto ci sono da menzionareSono stati loro i primi campioni a giocare con questa maglia. Ora che hanno salutato il club, il Los Angeles Fc si è affidato a Hugo. Ex capitano del, il portiere francese è un grande amico di Giroud, con il quale ha vinto il, ed è stato fondamentale nella scelta dell'ormai ex punta del Milan.

A oggi il miglior giocatore della squadra è Denis, ala sinistra e miglior marcatore e assistman del L.A.F.C. Il capitano è Ilie, la stella in rampa di lancio è invece Timothy