Samuele Dalla Bona, ex centrocampista del Milan, ha commentato le mosse di mercato delle big di Serie A: "Il Milan è partito in ritardo, ma poi si è mosso bene. La Juve si era mossa subito alla grande, peccato per l'infortunio di Pogba, ora gli serve un nuovo acquisto per tornare competitiva. L'Inter si è mossa bene con l'arrivo di Lukaku, attaccante sposta gli equilibri".