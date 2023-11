Quella di ieri non è stata sicuramente la miglior serata dell'ex Milan Sergino Dest che, nella partita tra Stati Uniti e Trinidad & Tobago valida per i quarti di finale di ritorno della Concacaf Nations League, è stato espulso al 39' del primo tempo a causa di eccessive proteste all'indirizzo del direttore di gara. Il terzino con un passato rossonero ha perso la testa, dopo una rimessa laterale dubbia, e ha, prima calciato via il pallone rimediando il giallo e successivamente rivolto un bacio all'arbitro meritandosi il cartellino rosso. All'uscita dal campo, i compagni infuriati lo hanno rimproverato per aver lasciato la squadra in inferiorità numerica.