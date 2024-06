Getty Images

Ex Milan, Donnarumma a un passo dall'addio al Padova

un' ora fa



L'addio è ormai ad un passo, Antonio Donnarumma non sarà più il portiere del Padova nella prossima stagione. Come riferito da Il Mattino di Padova, il club biancoscudato punta a promuovere il giovane Fortin come portiere titolare ed è per questo motivo che lo stesso ex Milan non accetterebbe il ruolo di secondo.