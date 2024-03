Giornata romana perL'ex numero 10 di Milan e Fiorentina, oggi presidente del Benfica, ha fatto visita in mattinata a Papa Francesco, portandoun regalo che quest'ultimo ha dimostrato di gradire particolarmente.Assieme ad altri dirigenti del club di Lisbona, Rui Costa ha infatti donato a Bergogliocon impresso il numero 1 sulla schiena e la scritta Francesco sulle spalle.Rui Costa ha giocato in Italia per dodici stagioni, a partire dal 1994. Le prime sette le ha trascorse alla Fiorentina, dove ha disputato 276 gare, segnato 50 reti, vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana e diventandone capitano dopo l'addio ai viola nel 2000 di Gabriel Omar Batistuta. Le altre cinque le ha invece passate in rossonero, collezionando quasi 200 partite e 11 gol e arricchendo la propria bacheca personale con la conquista di una Champions League, di uno Scudetto, di una Supercoppa Europea, oltre a un'altra Coppa Italia e un'altra Supercoppa Italiana.