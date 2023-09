Nuova avventura per Luca Antonini.



L'ex terzino di Milan e Genoa è pronto a trasferirsi negli Emirati Arabi per proseguire la sua carriera da allenatore. Il 41enne ha infatti trovato l'accordo con LaLiga Academy di Dubai per andare a portare la propria esperienza alla squadra giovanile sponsorizzata dal massimo campionato spagnolo per coltivare nuovi talenti.



Ne dà notizia PianetaGenoa1893.net.