L’ex attaccante di Genoa e Milan, Krzysztof Piatek, attualmente all'Herta Berlino, salterà i prossimi Europei: più grave del previsto l’infortunio rimediato mercoledì scorso dal polacco in occasione della sfida vinta contro lo Schalke.



FUORI 3-4 MESI - La diagnosi è frattura della caviglia e stop di almeno 3-4 mesi, come ha confermato anche il responsabile medico della nazionale polacca, Jacek Jaroszewski. Per Piatek, la stagione, è dunque di fatto terminata.