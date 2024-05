Ex Milan, Gattuso riparte dall'Arabia Saudita: accordo con l'Al-Taawoun

Dopo le avventure al Milan, al Napoli post-Ancelotti, al Valencia e al Marsiglia, l'ex giocatore e numero 8 della Nazionale azzurra. Questa volta, però prendendo, una squadra sin dall'inizio della stagione.Un'offerta era già arrivata sulla sua scrivania, tramite il suo agente Jorge Mendes che sta spingendo per portarlo nella Saudi Pro League in Arabia Saudita con un ricchissimo contratto. Una notizia che trova riscontro anche secondo quanto riportato dalla testata Arab News:, squadra dell'Arabia Saudita al momento al quarto posto in classifica in Saudi Pro League a due giornate dal termine del campionato. Sfuma, dunque, la pista Torino post Juric.

Quarta in classifica, dietro i tre colossi Al-Hilal, Al-Nassr e Al.Ahli ma davanti al quarto gigante saudita, l'Al-Ittihad, l'Al-Taawoun ha ingaggiato l'anno scorso Musa Barrow, attaccante gambiano ex Atalanta e Bologna; tra i suoi giocatori di maggiore rilievo troviamo Flavio, ex Trabzonspor, Girotto, ex Nantes ed El-Mahdioui, ex prodotto delle giovanili dell'Ajax.