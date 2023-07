Potrebbe ripartire dal rossoblù la carriera di Souhaliho Meité.



L'ex centrocampista del Milan è infatti finito da tempo nel mirino degli uomini mercato di Genoa e Cagliari, neopromosse intenzionate a disputare un campionato di assoluta tranquillità.



Entrambi i club avrebbero già trovato l'intesa con il Benfica, club che detiene il cartellino del 29enne franco-ivoriano, per un ritorno in prestito in Italia, dove nell'ultima stagione ha vestito sempre a titolo temporaneo la maglia della Cremonese e dove in precedenza ha indossato per due anni e mezzo anche quella del Torino. A frenare la trattativa sarebbe però lo stesso giocatore.



Secondo Sky Sport, Meité si sarebbe preso un po' di tempo per guardarsi attorno alla ricerca di offerte migliori, lasciando momentaneamente in stand-by liguri e sardi.