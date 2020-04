Marco Giampaolo, ex tecnico del Milan, ha ricordato l'incontro con lo scrittore e giornalista Luis Sepulveda ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Un giorno triste. Questo maledetto virus è riuscito a stroncare un combattente sopravvissuto alle torture e ai pericoli di una vita avventurosa. Sepulveda si portava dentro i segni della sofferenza. Era un testimone protagonista: raccontava l’oppressione e le violenze di chi le aveva subite sulla sua pelle. Quando a fine cena cominciò a raccontare, ascoltammo la voce di chi aveva fatto parte di un pezzo di storia. Luis non era uno spettatore: era stato attore di un periodo particolare del Cile, guardia del corpo di Salvador Allende. Lo chiamava ancora il presidente. C’era tutto il Sud America con i suoi tormenti nelle sue parole. Si accese una luce nei suoi occhi quando il discorso scivolò sul calcio. Ci raccontò la sua passione per questo sport e di quella volta che, nel pieno della foresta amazzonica, quando disse di vivere in Germania, un indigeno gli disse 'il paese di Franz Beckenbauer'. Il calcio per lui possedeva un linguaggio universale”