La prima volta è sempre magica.: una perla da cineteca per l’attaccante francese ex Milan – arrivato negli Stati Uniti la scorsa estate a parametro zero – che ha messo a segno una punizione dal limite che grida alla perfezione. Pallone poggiato sulla lunetta ee per i suoi Los Angeles FC, capaci di pareggiare la sfida con Portland anche grazie alla firma posta in essere dal centravanti transalpino.

LE PREMIER BUT D’OLIVIER GIROUD EN MLS EST ARRIVÉ…



. Prima di oggi, l’ex Milan aveva realizzato soltanto due reti nelle 28 partite precedenti: una nella finale della US Open Cup, la coppa nazionale statunitense (ha segnato il primo goal nella vittoria per 3-1 contro lo Sporting Kansas City), e una nella finale di Leagues Cup, il torneo che mette a confronto le squadre della MLS con quelle della Liga MX (campionato messicano). Ora, Giroud si è sbloccato in campionato e vuole tornare trascinatore nella sua formazione.