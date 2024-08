Ex Milan, Giroud svela: "Sono stato vicino all'Inter"

Getty Images

si è trasferito negli Stati Uniti per iniziare la sua avventura con ile nel corso della conferenza stampa ha svelato un clamoroso retroscena: "È divertente, nel 2020 ero. Il destino ha poi voluto che firmassi con il Milan un anno dopo. Prima di ciò incontrai qualcuno dei LA Galaxy e dissi loro che non era giusto lasciare l’Europa". Queste alcune delle altre dichiarazioni:- "È destino che dovessi firmare per il Los Angeles FC. È il momento giusto per scoprire un nuovo campionato. È un’esperienza di vita straordinaria per la mia famiglia. Quando non ho voluto rinnovare con il Milan ho pensato anche all’opportunità di lasciare la nazionale".

- "Ho parlato con Zlatan che era nella parte sbagliata della città (ride, ndr). Mi ha detto che mi divertirò perché le squadre giocano per fare gol, non difendere il risultato. Mi ha detto di stare attento se giocherà a Houston in agosto perché farà caldo".