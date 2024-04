Ex Milan, Gullit e il pericolo da scongiurare: 'L'Inter non può vincere lo Scudetto a casa nostra'

, ex grande del, intervistato dalla Gazzetta dello Sport parla del derby di questa sera, con i rossoneri padroni di casa ee seconda stella., anche se i nerazzurri sono i favoriti", sentenzia l'ex Pallone d'Oro olandese.Gullit poi analizza il: "È normale che in un processo di crescita ci siano alti e bassi. Le squadre italiane non hanno i soldi che c’erano ai miei tempi. Ora i soldi sono tutti in Inghilterra, i grandi campioni oggi vanno da un’altra parte. E allora devi avere grande inventiva, devi andare in giro a cercare piccoli diamanti e farli brillare, e la concorrenza è enorme".

Infine, sullo Scudetto vinto dal Milan di Stefano Pioli nel 2022: "E' stata una sorpresa"., e poi fra luglio e novembre del 1994, vincendo tre Scudetti, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, due Supercoppe europee e tre Supercoppe italiane. In totale, in rossonero, per Gullit si contano 171 partite e 56 gol.