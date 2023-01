Sembrava essere una nata dalla Norvegia di nome Jens Petter Hauge. Ma in realtà l’ex Milan sta vivendo un periodo molto difficile. La scorsa estate l’Eintracht Francoforte lo ha ceduto in prestito al Gent ma il ragazzo gioca poco e non ha mai trovato la via della rete. Ora il club belga pensa alla rescissione del prestito.