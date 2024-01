Ex Milan, Hauge torna a casa: addio all'Eintracht Francoforte, tutti i dettagli

No place like home. Deve averlo pensato Jens Petter Hauge che in queste ore ha ufficializzato il suo ritorno al Bodø/Glimt, club da cui era partito per l'esperienza al Milan e dove torna ora, in prestito dall'Eintracht Francoforte. Hauge sarà in Norvegia fino al 31 dicembre di quest'anno appunto in prestito con diritto di riscatto a favore del club della città in cui è nato.



CARRIERA - Nel suo primo anno a Francoforte, il 24enne aveva vinto l'Europa League e segnato il gol della vittoria al Pireo nella fase a gironi. Il norvegese è stato poi in prestito nel 22/23 ai belgi del Gent, giocando 29 partite. Il ritorno all'Eintracht Francoforte non ha portato fortuna però all'esterno che chiude - per ora - la sua avventura tedesca con 55 gare ufficiali, tre gol e cinque assist.