Carlos Augusto Montenegro, membro del comitato direttivo del Botafogo, ha raccontato un bel gesto compito da Keisuke Honda, ex Milan: "E' un ragazzo diverso, ha aiutato diverse persone e non ha ricevuto lo stipendio da marzo. Sta seguendo con preoccupazione i problemi del Brasile e non si sentirebbe bene ricevendo denaro in questo momento".