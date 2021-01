Il Benevento pensa anche al mercato in attesa della sfida col Milan. Secondo il Corriere dello Sport, l'allenatore Filippo Inzaghi ha chiesto Patrick Cutrone, in prestito alla Fiorentina dal Wolverhampton. In uscita il Chievo torna all'assalto di Moncini, mentre ​Del Pinto è richiesto dalla Salernitana.