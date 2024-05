Ex Milan, Kalinic si ritira dal calcio giocato: ecco il suo nuovo ruolo

10 minuti fa



Nikola Kalinic appende gli scarpini al chiodo, ritirandosi ufficialmente dal calcio giocato. Il 36enne, ormai, ex attaccante croato mette fine alla sua lunga carriera da giocatore, che l'ha visto vestire anche le maglie di Fiorentina, Milan, Roma e Verona in Italia, per assumere il ruolo di direttore sportivo nel club in cui ha iniziato la sua carriera professionistica e in cui ha giocato negli ultimi mesi, l'Hajduk Spalato.



Durante la sua esperienza annuale al Milan, l'ex Dnipro ha messo referto solamente 6 reti e 6 assist in 41 presenze stagionali.