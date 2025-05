Ex Milan, Kerkez verso il Liverpool: il Bournemouth chiede 18 volte tanto rispetto a quanto lo hanno ceduto i rossoneri

Getty Images

nei grandi club europei. Il primo a muoversi è stato il(ex Juventus) dal Bournemouth per 50 milioni di euro, per la stessa cifradopo aver, il valore della sua clausola di rescissione. Lo stessocedendolo all'AZ Alkmaar un anno dopo averlo acquistato dall'ETO FC Gyor per 200 mila euro. Un vero rimpianto di mercato per i rossoneri.

Classe 2003, Kerkez è sotto contratto fino a giugno 2028 con il Bournemouth, che lo ha acquistato per 17,87 milioni di euro dall'AZ Alkmaar nel mercato estivo del 2023, soffiandolo alla Lazio. In due stagioni in Inghilterra ha raccolto 72 presenze con 2 goal e 8 assist. Intanto il suo agente ha già trovato un accordo di massima col Liverpool per un contratto di 5 anni fino al 2030.