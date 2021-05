L'Hertha Berlino ha licenziato Jens Lehmann dall'incarico di consigliere del club. L'ex portiere tedesco del Milan ha inviato un messaggio su WhatsApp a un responsabile della tv Sky Sport Deutschland, chiedendogli se Dennis Aogo fosse entrato nella squadra di opinionisti per rispettare le "quote nere", con tanto di un'emoji sorridente.



Lehmann si è poi scusato con Aogo: "Se pensi che le mie parole siano state irrispettose, ti chiedo di perdonarmi. Questo non è assolutamente quello che volevo scrivere. Sei eccellente nel tuo ruolo di opinionista e questo è quello che volevo trasmettere come messaggio e che quindi hai fatto aumentare il pubblico. Questo è tutto quello che volevo dire, ma mi sono espresso male e me ne pento".