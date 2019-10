Andrea Bertolacci può tornare in Serie A, dopo l’addio in estate al Milan. Il centrocampista classe 1991 è svincolato in attesa di un’offerta per proseguire la sua carriera, dopo le 4 presenze collezionate in Europa League nella scorsa stagione coi rossoneri. Come riportato da Sky Sport, il giocatore sta valutando concretamente una possibilità su tutte: la Sampdoria, alla ricerca di un rinforzo in mediana dopo la difficile partenza in campionato. Contatti in corso tra il giocatore (e il suo entourage) e il club blucerchiato: ci sono i presupposti per arrivare alla fumata bianca. Il presidente Ferrero ha aperto al suo arrivo, Bertolacci ci sta pensando. In blucerchiato ritroverebbe Di Francesco, che lo ha già allenato al Lecce nella stagione 2011/12. Dopo l’addio al Milan, Bertolacci può ripartire: ci prova la Sampdoria. ​Bertolacci ha già giocato a Genova, ma col Genoa, nelle stagioni 2012/13, 2013/14, 2014/15 e 2017/18.