Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, parla a La Politica nel Pallone, su Gr Parlamento: "Conoscendo Gattuso, ama questo lavoro, ama il Milan e credo che nella sua testa non ci sia che il lavoro quotidiano, che non riesca a pensare a un futuro piu' lontano di questo campionato. Ma io lo vedo ancora per tanti anni alla guida del Milan".



"Credo che il Milan con Gattuso stia facendo un buon lavoro anche se oggi bisogna gestire bene le cose. E' in zona Champions ma si fa a presto a finire pure fuori dall'Europa League, c'è grande bagarre. Bisogna gestire il momento al meglio e lasciare fuori le polemiche arbitrali".