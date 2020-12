L'ex ds del Milan Massimiliano Mirabelli, intervenuto a Taca La Marca, ha espresso il proprio parere su due calciatori avuti in rossonero: "Sono stato letteralmente innamorato di Locatelli. Quando era al Milan lo considerai incedibile, parlai con il Sassuolo e dissi che o l'avremmo dato solo in prestito rinnovando il contratto del ragazzo, o con il diritto di recompra. Lo ritengo onestamente il miglior centrocampista che ci sia oggi in Italia nel suo ruolo ed è un classe '98: farà benissimo sia nel club attuale, che negli eventuali club futuri e altrettanto in Nazionale. Andrè Silva? Sta facendo bene in Germania. Per alcuni giocatori bisogna avere pazienza, in Italia ne abbiamo poca",



Mirabelli ha aggiunto: "Quest'anno è stato preso Tonali che è un giocatore importantissimo, certe volte sento critiche ingiuste nei suoi confronti, è un classe 2000 con tanta strada davanti. Gli dobbiamo far pesare meno la maglia, bisogna avere pazienza e i valori di questi ragazzi usciranno.