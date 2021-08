, ex direttore sportivo del, parla ai microfoni di TuttoJuve.com, incentrando il suo intervento in particolare sull'acquisto di Manuel Locatelli da parte della Juve."La Juve ha fatto un gran regalo ai suoi tifosi, perché Manuel è uno dei migliori centrocampisti d'Europa - spiega Mirabelli -. La sua fisicità, la sua visione di gioco, la sua tecnica e la responsabilità che si prende ad ogni giocata non è comune in tanti giocatori, ecco perché è stato acquistato un top".Mirabelli prosegue: "L'operazione era davvero importante per il valore del giocatore, ma penso che la tempistica sia stata corretta per il tempo in cui viviamo. La trattativa sarebbe durata mezz'ora un paio di anni fa, mentre oggi si devono trovare i numeri giusti per consentire ai club di operare. Ho apprezzato il buon senso del Sassuolo di consentire a Manuel di cogliere l'occasione della vita, perché non gli si poteva precludere la Juventus. Allegri, per come vede il calcio, lo migliorerà e lo renderà ancora più forte. E solo tra qualche anno tutti si renderanno conto di quel che ha fatto il club bianconero".Sull'operato di Cherubini, ds della Juve: "Sono della stessa idea di Cherubini: valeva la pena aspettare. Qualora ti metti in testa di acquistarlo, è chiaro che devi premunirti di pazienza e attendere soltanto il buon esito della trattativa. La Juve in genere è solita chiudere in fretta senza dover inseguir nessuno, qui si è dovuta adattare al momento particolare ed è stata brava a non demordere. Per me è stato un lavoro molto egregio".Sulle critiche che sono piovute addosso al Sassuolo per questa operazione: "Lasciano il tempo che trovano. Al Sassuolo va un applauso ancor maggiore rispetto a quello per la Juve, perché Carnevali è stato intelligente nel compiere una operazione che consentirà di avere delle risorse economiche importanti da sfruttare nei prossimi anni. Il club neroverde si regge grazie alle intuizioni dei suoi dirigenti, pur essendo una realtà piccolissima riesce a raggiungere i traguardi con pieno merito".