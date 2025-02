Ex Milan, Morata risponde a Joao Felix: ecco il primo gol col Galatasaray VIDEO

Primer gol de Álvaro Morata con el Galatasaray. Muy suyo: viene a recibir, descarga a banda y define luego en el área. Partido de Copa turca. #TurkishCup pic.twitter.com/0Nr2gVa1H5 — AS_AGabilondo (@AS_AGabilondo) February 6, 2025

Lanciato da titolare per la prima volta dall'allenatore Okan Buruk, vecchia conoscenza del campionato italiano ed in particolare dell'Inter, l'ex attaccante del Milannel match in Coppa di Turchia contro il Boluspor. La partita è poi terminata col risultato di 4-1 per il Galatasaray, con Morata che ha lasciato spazio a Dries Mertens al 79°.Il capitano della nazionale spagnola avvia l'azione allargando il gioco sulla destra e va a raccogliere il passaggio filtrante di Yusuf Demir prima di battere il portiere avversario con un interno destro che finisce la sua corsa all'incrocio dei pali., il tap-in per il momentaneo vantaggio del Milan nella partita casalinga contro il Cagliari dell'11 gennaio scorso. Dopo i 21' conclusivi nell'ultimo turno di campionato turco contro il Gaziantep, il classe '93, schierato al posto dell'infortunato Osimhen, ha avviato nel modo migliore la sua nuova avventura.Salutato senza troppi rimpianti il, complice un rendimento al di sotto delle aspettative (6 gol in 26 partite ufficiali) e un rapporto non idilliaco con l'attuale allenatore Sergio Conceiçao,