Ex Milan, Niang chiama il Genoa: l'indizio social

Marco Tripodi

Sembrano trovare conferme le indiscrezioni che vorrebbero M'Baye Niang nuovamente pronto a tornare in Italia alla corte del Genoa.



Sul profilo Instagram dell'attaccante franco-senegalese, passato in Serie A anche da Milan e Torino, è stata pubblicata ieri sera una storia che ritrae il 29enne all'epoca della sua prima esperienza in rossoblù. Una foto coronata da un cuore rosso passione che sembra quasi voler essere un richiamato al suo vecchio club.

In realtà, qualche minuto, dopo è apparsa un'altra immagine simile, risalente ai tempi in cui Niang vestiva la maglia del Milan. Che sia un modo per depistare?



Quel che è certo è che il giocatore, che dalla scorsa estate è in forza all'Adana Demirspor, pare in rotta con il club turco e, malgrado gli otto gol realizzati in 16 presenze, starebbe trattando la rescissione del contratto. E guarda caso a Genova c'è una squadra che cerca una punta. E non è la Sampdoria...