Ex Milan Niang ed ex Inter Karamoh: il mercato dell'Empoli passa da loro, in vista della Juventus

Gianluca Minchiotti

Il primo obiettivo Davide Nicola lo ha centrato, con il netto 3-0 con il quale l'Empoli ha battuto il Monza, per festeggiare l'arrivo in panchina dello 'specialista in salvezze impossibili', che ha sostituito l'esonerato Aurelio Andreazzoli. L'impresa che attende ora Nicola, a partire dal match di sabato contro la Juventus, non è facile, anche se l'allenatore classe 1973 di Luserna San Giovanni ci abituati ad imprese analoghe in passato. Un primo aiuto, per l'Empoli, può arrivare dalla classifica, cortissima nella zona salvezza: fra il penultimo posto dei toscani (16 punti) e il 15esimo posto del Sassuolo ci sono solo 3 punti. L'altro aiuto può arrivare dal mercato.



NIANG - In entrata, la società di Fabrizio Corsi cerca un rinforzo importante in attacco, finora il reparto più deficitario, se si eccettua l'ultimo match disputato. Fra gli obiettivi dell'Empoli c'è quello di riportare in Italia M'Baye Niang, classe 1994, senegalese con cittadinanza frances, ex Milan, Genoa e Sassuolo, attualmente tesserato con l'Adana Demispor. Per farlo, l'Empoli deve battere la concorrenza del Genoa che vorrebbe riportarlo in rossoblu per avere un vice Retegui. L'Empoli è in pressing, come ammesso da Corsi, a Radio Sportiva ha ammesso: "Ci stiamo provando per portarlo in azzurro".



KARAMOH - Un altro obiettivo empolese è Yann Karamoh, classe 1998, ivoriano naturalizzato francese, che potrebbero lasciare il Torino in questa sessione di mercato. Al momento per il numero 7 granata non sono ancora arrivate offerte ufficiali ma ci sono due club di Serie A che hanno posato i propri occhi su di lui: oltre alll'Empoli c'è anche il Lecce.



MARIN - Per quanto riguarda le uscite, invece, l'Empoli avrebbe detto no alla richiesta del Cagliari di riportare in Sardegna Razvan Marin, centrocampista rumeno classe 1996 attualmente in presto agli azzurri dal club isolano.