Ex Milan, Niang si svincola dall'Adana. Può tornare al Genoa

M'Baye Niang non è più un giocatore dell'Adana Demirspor.

Il 29enne attaccante franco-senegalese ha risolto anticipatamente il contratto che dallo scorso luglio lo legava al club turco, diventando a tutti gli effetti uno svincolato tesserabile da chiunque a parametro zero.



Da giorni sull'ex Milan ha messo gli occhi il Genoa, squadra con cui Niang ha già giocato nella seconda parte della stagione 2014-'15, segnando 5 reti in 14 presenze, e la cui maglia potrebbe ora tornare ad indossare.



Ne dà notizia Sky Sport.