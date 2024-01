Ex Milan: Origi non convince, è in partenza?

Fa sapere Gianluca Di Marzio che Divock Origi potrebbe già lasciare il Nottingham Forest e la Premier League in questa sessione di mercato. L'attaccante belga classe 1995, l'anno scorso al Milan, e ancora di proprietà dei rossoneri, non sta brillando in Inghilterra (9 presenze e zero reti) e avrebbe attirato le attenzioni di alcuni club di MLS in vista del prossimo draft. Infatti Los Angeles FC, FC Dallas e Cincinnati sarebbero interessate al giocatore.