Ex Milan, più Empoli che Genoa per Niang

M'Baye Niang è pronto a ritornare in Italia. Cinque anni e mezzo dopo il suo addio al Torino, risalente all'estate 2018, l'ex attaccante del Milan è vicinissimo al ri-approdo in Serie A.



Terminato anzitempo e consensualmente il suo rapporto con l'Adana Demirspor, ad appena sei mesi dal suo sbarco in Turchia, il 29enne franco-senegalese è da giorni nel mirino del Genoa. In rossoblù, del resto, il giocatore ha già giocato, nella seconda parte della stagione 2014-'15, lasciando un ottimo ricordo di sé e contribuendo alla conquista della qualificazione in Europa League del Grifone. Partecipazione poi non concretizzatasi per via della mancata licenza Uefa da parte del club all'epoca ancora gestito da Enrico Preziosi.



I liguri, pur essendo realmente interessati all'acquisto di una punta, stanno tuttavia temporeggiando, nel tentativo di capire se sul mercato si posso arrivare a un profilo più congeniale per quelle che sono le richieste di mister Alberto Gilardino. Un tentennamento che rischia di far saltare definitivamente l'operazione nostalgia. Anche perché su Niang si sta muovendo con grande interesse anche un altro club nostrano: l'Empoli.



Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i toscani avrebbero individuato proprio nel ragazzo di Meulan en Yvelines, il rinforzo ideale soprattutto nel caso in cui Tommaso Baldanzi dovesse accasarsi alla Roma.