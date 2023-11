Tempi difficili per l‘ex attaccante del Milan Ante Rebic. Titolare solo in due occasioni in questo avvio di stagione al Besiktas, l’attaccante croato era stato allontanato dall’allenatore Burak Yilmaz durante uno degli ultimi allenamento. Secondo il quotidiano Sporx, il club turco sta valutando concretamente di metterlo sul mercato già a gennaio.